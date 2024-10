Modica, asilo nido chiuso e mensa scolastica in ritardo: primi segnali di dissenso

Asilo nido comunale e mensa scolastica: sono i due casi sul tappeto segnalati da diversi genitori che denunciano il disservizio provocato dal Comune di Modica. Riguardo all'asilo, c'è da dire che non è stata ancora pubblicata la lista degli ammessi per l'anno scolastico in corso e questo sta provocando disagi alle famiglie che devono organizzare la loro giornata lavorativa. Ritardi anche per la mensa scolastica in quanto non sono state ancora concluse le procedure per l'appalto del servizio. L'amministrazione Monisteri alle iniziative roboanti dei mesi scorsi, comincia a perdere qualche colpo.