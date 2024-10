Vittoria, tre auto coinvolte in un incidente stradale: il bilancio è di due feriti

Tre auto sono state coinvolte in un incidente verificatosi nel pomeriggio a Vittoria sulla strada provinciale 3. Una Ford Kuga e una Ford Focus si sono scontrate quasi frontalmente per cause da accertare; la terza auto, una Grande Punto, ha tamponato la Ford Kuga. Il bilancio dell'incidente è di due feriti che sono stati ricoverati all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo dell'incidente le ambulanze del 118, la Polizia Municipale di Vittoria e una volante della Polizia.

(Foto Franco Assenza)