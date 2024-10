Bloccati dopo un furto in casa a Scoglitti: presi tre ladri di Vittoria

I Carabinieri di Scoglitti sono intervenuti in una via della frazione marinara a seguito di segnalazione di furto in atto pervenuta alla locale Centrale Operativa. Giunti sul posto, i militari hanno sorprese 3 persone nell’atto di introdursi all’interno di una abitazione pertanto, dopo averle bloccate, le hanno identificate in B.G., 20 anni, G.M., di 43 ed F.A., 27 anni, tutti di Vittoria.

I Carabinieri hanno proceduto ad accertamenti sul posto rinvenendo nella disponibilità delle persone fermate numerosi monili in oro e argento, nonché ulteriore refurtiva successivamente accertata essere stata rubata da altre due abitazioni limitrofe a quella interessata dal furto.

I militari hanno così contattato i legittimi proprietari e restituito la refurtiva illecitamente sottratta per poi accompagnare le tre persone presso i loro uffici per le procedure di identificazione.

Terminate le formalità di rito, le persone fermate sono state deferite in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.

Si sono tenuti i riti per la convalida degli arresti dove l’Autorità Giudiziaria ha avvalorato gli elementi investigativi raccolti confermando la misura precautelare applicata dai militari.