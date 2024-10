Bilancio riequilibrato a Rosolini, il Ministero chiede integrazione di documenti

Nessun via libera per il bilancio riequilibrato del Comune di Rosolini, presentato al Ministero degli Interni. La missione romana del sindaco Giovanni Spadola, accompagnato dal segretario generale del Comune e dal responsabile dei Servizi finanziari, è stata soltanto interlocutoria. Il Comune di Rosolini dovrà integrare la documentazione presentata a suo tempo entro il prossimo 17 ottobre. Mancherebbe l'elenco dei beni comunali per l'alienazione degli stessi che adesso l'Ufficio tecnico dovrà presentare al Ministero. Ci sarebbero altri due atti da integrare nella documentazione. Secondo quanto si apprende, nel prossimo mese di novembre il bilancio riequilibrato di Rosolini verrà discusso dai funzionari del Ministero che decideranno se approvarlo o bocciarlo.