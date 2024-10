Sequestrata a Caltagirone un'area trasformata in discarica

Gli agenti della polizia municipale di Caltagirone, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione portate avanti per la tutela dell’ambiente, hanno sequestrato un’area privata, in via Portosalvo (alla periferia sud della città), che era stata trasformata in discarica di rifiuti di vario genere, quali rifiuti speciali pericolosi e non. Nell’area in questione, di circa 2000 metri quadrati, sono stati rinvenuti, fra l’altro, Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), mobili, altri arredi, materiale di risulta, anche vasche da bagno e lavandini e rifiuti bruciati. E’ in corso una specifica attività, da parte degli stessi vigili urbani, per l’individuazione degli autori e per la conseguente attribuzione delle relative responsabilità.