Un bonus a Priolo alle famiglie per lo sport dei loro figli

Un bonus sarà riconosciuto alle famiglie di Priolo che versano in condizioni di disagio economico, per permettere ai figli di età compresa tra i 4 e i 18 anni di frequentare corsi o attività sportive.

L’amministrazione retta dal sindaco Pippo Gianni conferma l’iniziativa "Sosteniamo l'Attività Sportiva" anche nell’anno sportivo 2024/2025.

L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Priolo, insieme al modulo per presentare domanda, reperibile anche presso l’ufficio Politiche Sociali.

Il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al ramo Yuri Buonafede comunicano che le domande potranno essere presentate fino al 31 ottobre 2024.

Il contributo è stato di recente incrementato rispetto agli anni scorsi, passando da 25 a 30 euro mensili, e sarà erogato fino ad un massimo di 8 mensilità, alle famiglie la cui attestazione Isee non sia superiore al minimo vitale, residenti a Priolo da almeno un anno.

"Crediamo - afferma l'assessore Buonafede - che ogni bambino abbia diritto allo svago, al tempo libero e alla pratica di uno sport, che non è solo occasione di divertimento e socializzazione, ma è una vera scuola di vita, che insegna valori come il rispetto delle regole e degli altri".

"Lo sport - aggiunge il sindaco Gianni - è fondamentale nella crescita dei bambini, a livello psicologico e fisico, visto che aiuta a prevenire malattie quali l’obesità e i rischi legati ad una vita sedentaria.

L’impegno richiesto dall’attività sportiva ha inoltre un ruolo importante nel tenere lontani bimbi e adolescenti dalle situazioni rischiose che possono verificarsi alla loro età".