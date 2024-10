Vittoria, sorpresi a Scoglitti mentre tentavano un furto in abitazione: 3 arresti

I Carabinieri della stazione di di Scoglitti sono intervenuti in una via della frazione marinara vittoriese dopo una segnalazione di furto. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso tre persone mentre stavano entrando all’interno di una abitazione. Si tratta di: B.G., vittoriese 21 anni; G. M., vittoriese 33 anni; e F.A., vittoriese 18 anni. I Carabinieri hanno proceduto ad accertamenti sul posto rinvenendo nella disponibilità delle persone fermate numerosi monili in oro e argento, nonché ulteriore refurtiva successivamente accertata essere stata rubata da altre due abitazioni limitrofe a quella interessata dal furto. I militari hanno così contattato i legittimi proprietari e restituito la refurtiva illecitamente sottratta per poi accompagnare le tre persone presso i loro uffici per le procedure di identificazione.Terminate le formalità di rito, le persone fermate sono state deferite in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.