Nucleare, Barbagallo (Pd): "Il Trapanese non è pattumiera d'Italia"

"Il governo Meloni e la maggioranza di centrodestra, a Roma come sull'Isola, ritiene la Sicilia la pattumiera d'Italia. Solo così si può spiegare la farneticante dichiarazione del deputato regionale di FdI, Giuseppe Bica, che ieri ha diramato un comunicato per 'caldeggiare' la realizzazione di un deposito per le scorie nucleari in provincia di Trapani". A dirlo è il segretario regionale del Pd Sicilia e deputato alla Camera, Anthony Barbagallo, per il quale "A nulla serve trincerarsi dietro la scusa dello sviluppo del territorio per giustificare un'eventuale sito nel Trapanese, quando anche il ministro Picchetto Fratin, ha comunicato che l'indirizzo del governo è quello di potenziare i siti esistenti. Ebbene, a Trapani non ve ne è alcuno e non ci potrà mai essere". "Un argomento di tale portata - prosegue il dem - non può essere oggetto di interessi che nulla hanno a che fare con la crescita e lo sviluppo economico e sociale, mentre bisogna scongiurare le interferenze lobbistiche che certamente esistono. All'illustre docente del Politecnico di Milano, esperto nel campo dell'ingegneria nucleare le cui dichiarazioni sono state riportate nella nota dell'onorevole Bica per supportare l'ipotesi non sul tavolo di un sito di scorie nucleari nel Trapanese, dico semplicemente: mi ha totalmente convinto. Inizi l'esperimento sociale nel suo territorio di residenza, lo spieghi, lo porti avanti e - conclude Barbagallo - convinca i propri conterranei della fattibilità. E lo proponga nelle sedi opportune".