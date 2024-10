Pallamano, al via il campionato di serie B: lo Scicli Social Club rende visita all'Avola

Lo Scicli Social Club all’esordio stagionale sul campo del Caffè Klara Pallamano Avola. Il tanto atteso momento è arrivato. I giallo verdi di coach Giovanni Marino, sabato alle 16,30, faranno visita alla matricola del campionato di serie B, allenata da Danilo Garofalo. Si giocherà al polivalente “Giuseppe Fava” di via Santa Lucia di Avola.

Il team sciclitano ha mantenuto sostanzialmente l’assetto della scorsa stagione, ad eccezione di tre innesti che hanno dato esperienza ed elevato il tasso tecnico. Il gruppo da oltre un mese ha lavorato con attaccamento, faticando parecchio, prima nella fase di carico, poi, in quella di scarico, ed infine per ciò che concerne gli schemi di gioco. Per la gara di sabato, la squadra non si presenterà al ,meglio, in quanto, dovrà rinunciare a Ballaera e Ficili, raggiunti dagli strali del giudice sportivo, dopo il convulso finale dell’ultima gara disputata nella scorsa stagione. Così come, non andranno in panchina, il coach Giovanni Marino e il secondo Luca Ammatuna, anche loro appiedati. Le condizioni fisiche di qualche altro atleta saranno valutate poco prima della consegna della distinta agli arbitri. Siederà in panchina l’esperto Roberto Donzella, che sta lavorando molto bene con il settore giovanile, ma chiamato a guidare la squadra in questa partita. Durante la settimana, ,in vista di questo esordio, la squadra ha lavorato con entusiasmo ed attenzione cercando di correggere le criticità appalesate negli allenamenti congiunti, per garantire una partenza forte e sicura. Il coach Giovanni Marino ha sottolineato: “Sono rammaricato per non poter essere in panchina. Sono sicuro che Roberto darà il suo contributo dall’alto della sua esperienza, tra l’altro, continuiamo ad avere un buon rapporto, dopo gli anni trascorsi come compagni di squadra quando eravamo più giovani. D’obbligo a questo punto esprimere la mia grande soddisfazione per il lavoro finora svolto ed elogio l’impegno e lo spirito di squadra dimostrato da tutti gli atleti. Elementi questi che saranno fondamentali per affrontare la nuova stagione, un campionato che si presenta molto difficile per la presenza di squadre che hanno scritto la storia della pallamano isolana”.