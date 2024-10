Vittoria, maltratta l'ex moglie: scatta divieto avvicinamento

Nell’ambito di servizi straordinari predisposti dalla Questura di Ragusa, volti a contrastare ogni forma di violenza di genere, personale della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Vittoria, ha dato esecuzione alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento con l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati dall’ex moglie e familiari, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo violento di 41 anni.

A seguito della denuncia presentata dalla vittima, gli Agenti hanno svolto indagini e alla loro conclusione il G.I.P. del Tribunale di Ragusa ha emesso la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento a carico quarantunenne; lo stesso, non rassegnato alla fine della relazione, in più occasioni, aveva ingiuriato e denigrato la persona offesa, usando anche violenza e minacce.