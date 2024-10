Travel Food a Napoli

Voglia di un viaggio nel gusto? Ti portiamo alla scoperta di Napoli attraverso i suoi sapori. Leggi questo articolo se cerchi consigli pratici e idee per organizzare un viaggio indimenticabile a Napoli. Che sia un weekend o una settimana, questa guida è per tutti, perché fare esperienza di cibo tipico napoletano è facilissimo: basta immergersi nella città più allegra e colorata d’Italia!

3 consigli pre degustazione

Prima di partire a degustare le delizie napoletane, abbiamo 3 consigli da darti. Il primo suggerimento per visitare Napoli è quello di lasciar perdere molti dei pregiudizi che ancora circondano questa città. Non è vero che ogni angolo nasconde il rischio di essere derubati o che ci sia sempre qualcuno pronto ad approfittarsi di voi.

Il secondo suggerimento è quello di organizzarsi. È infatti vero, che Napoli è una città caotica. Quindi non è una cattiva idea scegliere di visitarla con auto noleggio breve termine . In alternativa, i mezzi pubblici sono mediamente affidabili e capillari. Viglia di camminare? Dalla stazione ferroviaria il centro è facilmente raggiungibile a piedi, quindi puoi visitare Napoli passeggiando senza problemi.

Paura di perdere l’orientamento? I napoletani sono persone estremamente ospitali e disponibili: se vedono che hai bisogno di aiuto, non esiteranno a darti una mano, e spesso ti accompagneranno personalmente per mostrarti la strada!

Terzo e ultimo consiglio: esplora la città con serenità. Lasciati coinvolgere dall'atmosfera vivace e calorosa di Napoli. Le precauzioni da prendere sono le stesse da adottare in qualsiasi grande città: avere borse e zaini ben chiusi, occhio a cellulari, portafogli o gioielli. Inoltre, come in ogni città, è meglio evitare di camminare da soli nei quartieri che non si conoscono, soprattutto a tarda sera.

Napoli Street Food

Chi pensa che lo street food sia una tendenza recente si sbaglia. A Napoli, il cibo da strada è una tradizione consolidata fin dal Settecento, quando poche persone avevano una cucina in casa e quindi mangiavano direttamente all'aperto. Come accaduto in molte altre città, anche Napoli ha il suo cibo da strada, solitamente fritto. A Napoli esiste il "cuoppo", un cono di carta paglia, che è il contenitore

Ideale per cibi fritti, infatti la carta assorbe l’olio, così tu puoi mangiare comodamente mentre cammini.

Gustare questi coni ripieni di delizie fritte, è una tappa obbligata durante una passeggiata nel centro storico!

Ma lo street food a Napoli non è solo salato ma anche dolce. Non si possono infatti dimenticare i classici della pasticceria napoletana, come la sfogliatella e il babà (dolce di pasta soffice al rum). Dolci perfetti per concludere un pasto o per uno spuntino veloce tra una visita e l’altra ai monumenti. Nel cuore di Napoli, vi sono numerosi locali specializzati in cibo da asporto, spesso senza tavoli, che invitano a immergersi nella tradizione del mangiare in movimento.

Alcuni indirizzi:

Friggitoria Vomero, Via Cimarosa, 44. Specialità crocché, palle di riso, zeppoline e verdurine fritte a prezzi bassissimi

Pizzeria Di Matteo, Via dei Tribunali, 94 in pieno centro storico. Dice la leggenda che qui si vende la migliore frittatina di pasta di Napoli.

La passione di Sofì, in pieno centro a Via Toledo, 206. Questo locale è totalmente dedicato al fritto. Il luogo perfetto per assaggiare calzoni, montanare, verdure impastate, fiocchi di cavolo fritto e ciurilli.

L’oro di Napoli: la pizza!

Tutti sanno che a Napoli, il cibo più celebre, è la sua pizza. Se ti trovi nella città partenopea, ti consigliamo di andare in una delle pizzerie inserite nell’ultima guida "Pizzerie d'Italia" del Gambero Rosso. Questa classifica è un riconoscimento d’eccellenza per le migliori pizzerie in Italia e nel mondo.

Tra i 750 locali recensiti, queste sono le pizzerie napoletane inserite nella guida:

10 Diego Vitagliano

50 Kalò

La Notizia

La Notizia 94

Oliva Da Concettina Ai Tre Santi

Da Attilio alla Pignasecca

Starita

Bro

Masardona

Conclusioni