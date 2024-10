Firmato il decreto (230 mila euro) per ultimare campo sportivo di Floridia

Dopo anni di attesa e di battaglie politiche, una buona notizia per tutti gli sportivi e i giovani del territorio: è stato firmato il decreto di finanziamento da 230 mila euro per il completamento del campo sportivo 'Santuzzo' di Floridia. Un traguardo importante, reso possibile grazie all’impegno dell’assessore regionale Elvira Amata e del Governo Schifani, dimostrando con questo atto concreto un’attenzione per la provincia attesa da 10 anni. La storia del calcio a Floridia merita rispetto e attenzione. Il campo sportivo non è solo un luogo di gioco, ma un punto di aggregazione fondamentale per le nuove generazioni, un luogo dove crescere, allenarsi e costruire un futuro migliore. Porto un cognome che ha fatto la storia del calcio siracusano e in particolare di Floridia, dove finalmente i ragazzi non saranno più costretti a rivolgersi a privati per poter giocare e allenarsi. Il decreto di finanziamento firmato oggi rappresenta il primo passo concreto verso il completamento di un progetto che ridarà lustro alla tradizione sportiva. Floridia merita il campo sportivo che ha fatto la sua storia e che tanti giovani hanno sognato di poter calcare. Adesso finalmente possiamo guardare al futuro con maggiore ottimismo. A darne notizia è il parlamentare all'Ars di Fdi, Carlo Auteri.