Calcio, in serie C riflettori su Trapani - Messina: Catania penalizzato di un punto

Tappa numero nove per il campionato di serie C in campo a partire da domani. Nel girone C adesso sono tre le squadre in testa alla classifica:

il Benevento, reduce dal primo pareggio in campionato a Messina, tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare il Latina (domenica, ore 15) che arriva da uno stop casalingo contro il Giugliano che non avrebbe meritato. Sarà un testa-coda per il Picerno, unica squadra del girone ancora senza sconfitte, che giocherà in casa del Taranto (domenica, ore 17.30); i pugliesi di contro non hanno ancora vinto una partita. Il Monopoli dopo il quarto blitz esterno stagionale ad Altamura ha raggiunto le prime due continuando la favola di questo inizio di stagione; per l'undici di Colombo match casalingo contro il Crotone (sabato, ore 15). Il Catania comincia a prenderci gusto; gli etnei guidati da Toscano hanno vinto in rimonta a Caserta e al "Massimino" contro l'Altamura (sabato, ore 17.30) in caso di vittoria mancherebbero la propria presenza nelle zone importanti di classifica, nonostante il punto di penalizzazione rimediato in settimana per le note vicende economiche estive. Anche il Giugliano contro una Juve Next Gen (sabato, ore 15) in evidente difficoltà e reduce da due sconfitte ha una buona possibilità per migliorare ulteriormente lo score. Due vittorie e un pareggio negli ultimi tre turni per il Trapani di Salvatore Aronica che sta facendo bene e adesso sarà derby contro il Messina (sabato, ore 20.30) che arriva da una buona prova. L'Avellino ha deciso di puntare su Biancolino in panchina e il club irpino è stato ripagato con due vittorie (in casa col Foggia 2-1 e un netto 4-0 a Crotone) e la prossima tappa dell'operazione risalita sarà il derby al "Partenio" con la Casertana (domenica, ore 19.30). Un altro scontro tra squadre campane è Cavese-Turris (domani, ore 20.30).