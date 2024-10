Modica, il Parco Archeologico di Cava Ispica candidato come "Luogo del Cuore FAI"

"Abbi cura di Cava Ispica": è la parola d'ordine con la quale il Parco Archeologico è candidato a "Luogo del Cuore FAI". Il Fondo Ambiente Italiano mira a salvaguardare i tanti tesori italiani, troppo spesso dimenticati e lasciati nell'abbandono. Il progetto, proposto dalla Fondazione Grimaldi di Modica insieme a tutte le Associazioni che compongono il comitato, mira a una serie di interventi nel parco archeologico di Cava Ispica per renderlo sempre più fruibile ai visitatori con la sistemazione dei percorsi tra i vari monumenti, e con la messa in sicurezza dei sentieri. Il profondo vallone del parco Archeologico, che si estende per circa 13 km tra i comuni di Modica, Ispica e Rosolini, custodisce testimonianze che vanno dall’Antica Età del Bronzo agli anni '60 del Novecento.

Per contribuire all'iniziativa del FAI basta collegarsi al sito del Fondo Ambiente Italiano e votare Cava Ispica come Luogo del Cuore.