Direzione regionale DC, da Modica "segnale" a Schifani: rivisitare deleghe assessoriali

La direzione regionale della Democrazia Cristiana si è riunita questo pomeriggio a Modica per fare un primo bilancio su quanto è stato fatto fino ad ora e quanto c’è da fare. Presenti il segretario nazionale Totò Cuffaro, il segretario regionale Stefano Cirillo, il vicesegretario vicario e presidente della I Commissione Affari istituzionali all’Ars Ignazio Abbate, il capogruppo della DC a Sala d’Ercole Carmelo Pace e l’assessore regionale alle Autonomie locali Andrea Messina. Approvata una risoluzione contenente un messaggio diretto al governatore Renato Schifani.

Novità anche nell’organigramma del partito. Per motivi di salute Carmelo Pullara ha rinunciato al ruolo di presidente regionale. “E’ una scelta di valorizzazione di partito, non è un passo indietro – ha dichiarato Totò Cuffaro -. Lo ringrazio per essermi stato amico nella buona e nella cattiva sorte. E’ un uomo che sceglie di combattere e di andare avanti nella scelta più difficile, di vivere la vita. Per questo sono profondamente onorato di averlo avuto come presidente regionale del partito“.

A chiudere la riunione del comitato regionale è stato il presidente nazionale del partito Totò Cuffaro. Secondo l’ex presidente della Regione la DC al momento si attesterebbe “intorno al 13-14% in Sicilia“.

La risoluzione approvata è anche un segnale per la Giunta di governo. Secondo i democristiani è necessaria la rivisitazione delle deleghe degli assessori regionali. Operazione che, secondo gli esponenti democristiani andrà fatta poco dopo l’approvazione della legge Finanziaria. Ciò in considerazione dell’importante contributo fornito alle scorse elezioni europee alla lista di Forza Italia. Inoltre, il ragionamento politico dei cuffariani ha riguardato anche la nomina dei nuovi posti di sottogoverno, visto che i commissari in atto sono stati nominati dalla precedente amministrazione regionale. Sul fronte operativo invece, otto punti prioritari a cominciare dalla riforma delle Province.