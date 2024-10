In auto aveva la cocaina, donna 50enne agli arresti domiciliari ad Augusta

Nella mattina di ieri, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato al contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti nel territorio megarese, agenti del Commissariato di Augusta hanno arrestato una donna di 50 anni, già conosciuta alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

In specie, gli investigatori notavano che l’arrestata aveva avviato una fiorente attività di spaccio presso la propria abitazione riscontrando un sospetto andirivieni di persone. Pertanto, dopo attente osservazioni, gli agenti del Commissariato notavano la donna a bordo della propria autovettura tornare a casa a forte velocità e mal celando un evidente nervosismo.

Gli investigatori decidevano di intervenire e bloccavano la cinquantenne trovandola in possesso di 20 grammi di cocaina e della somma di 340 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Da una successiva perquisizione domiciliare i poliziotti rinvenivano e sequestravano un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Al termine delle incombenze di legge, l’arrestata è stata posta ai domiciliari.