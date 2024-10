Acate, al Castello dei Principi di Biscari un week end tra arte e musica

Un week end speciale ad Acate tra arte, musica e monumenti del paese ibleo. Al Castello dei Principi di Biscari, inserito per la prima volta tra le mete turistiche del territorio provinciale in occasione delle Giornate FAI, il 12 e 13 esporranno, nell’ambito della collettiva “Il tempo della storia” pittori e scultori con la “regia” del direttore artistico cavaliere Roberto Guccione. Sabato la serata di gala con il concerto dell’orchestra “Vincenzo Bellini” diretta dal maestro Umberto Terranova e la proclamazione dei vincitori del 15° Festival teatrale, l’iniziativa ideata e organizzata dall’attore e regista Luigi Denaro.

L’assessore alla Cultura Giuseppe Raffo si è impegnato attivamente in questi mesi in un progetto di promozione del territorio, tendente a far conoscere e valorizzare il maniero, dove a fungere da ciceroni saranno gli alunni delle terze classi della scuola secondaria “Volta.

Anche l'Associazione Nazionale Carabinieri di Acate, volontariamente, si è messa a disposizione per la riuscita delle due giornate divulgative.