Recupero edilizio, a Priolo un contributo per le facciate

L'Amministrazione comunale di Priolo retta dal sindaco PippoGianni, nel quadro delle iniziative per il recupero del patrimonio edilizio esistente, concederà un contributo ai cittadini per la manutenzione delle facciate dei fabbricati di tipo residenziale nelle Z.T.O. A, B e B1.

I contributi verranno erogati sulla base di requisiti, criteri e parametri che potranno essere consultati nell'Avviso e nel Regolamento pubblicati sul sito del Comune di Priolo.

Le domande per la concessione del beneficio economico dovranno essere inoltrate entro le ore 12:00 del 12 novembre 2024.

Per informazioni è a disposizione dei cittadini l’Ufficio Urbanistica che per questo avviso riceverà esclusivamente nella giornata di giovedì, nella fascia oraria 15:30/17:00 (tel. 0931/779253).