Ragusa, congresso provinciale delle Acli sul tema "Il coraggio della pace"

Sarà la sala delle conferenze di via Sant’Anna 127, a Ragusa, a fare da cornice, domani, sabato 12 ottobre, a partire dalle 9 e per tutta la mattinata, al XXVII congresso provinciale delle Acli che quest’anno è dedicato a “Il coraggio della pace”. Si tratta di un percorso di democrazia interna all’associazione che coinvolgerà le socie e i soci che animano i circoli del territorio. Il congresso, che terminerà con l’elezione dei consiglieri provinciali e con l’elezione dei delegati al congresso nazionale e al congresso regionale, sarà uno spazio di confronto sul futuro dell’associazione, partendo dalla pace e dalle sue molteplici declinazioni. “Sono sotto i nostri occhi le conseguenze di “non scelte”, di rimandi colpevoli, di occasioni perdute – chiariscono dalle Acli di Ragusa – sta venendo meno la possibilità di convivere senza dover competere o addirittura eliminare l’altro per poter vivere. Se è messa in discussione la fraternità, lo è sempre anche la persona umana. Non possiamo accettare che solo la guerra sia la soluzione dei conflitti. Ripudiare la guerra significa anche arrestarne la progressione, prima che accada l’irreparabile. Per questo, la grande sfida a cui le Acli devono rispondere è la partecipazione. Oggi tutto ci spinge ad essere passivi, ma noi non perdiamo la passione delle relazioni che implica il rimboccarsi le maniche, l’aspettare e l’agire. C’è una nuova stagione da affrontare e dobbiamo esercitarci al dialogo con tutti”.