Si riammoderni il servizio idrico a Floridia, stop alle bollette pazze

In una comunicazione pervenuta negli scorsi giorni al sindaco di Floridia Marco Carianni, alla giunta municipale, alla presidenza del consiglio comunale e al segretario generale del Comune, il tributarista Aldo Alasso ha posto all’attenzione delle istituzioni e dell’intera comunità floridiana la grave situazione che riguarda il servizio idrico municipale. La situazione è precipitata quando privati cittadini e attività commerciali hanno ricevuto bollette da capogiro prive delle letture effettive dei contatori e, in taluni casi, anche errate. Il tributarista, lamentando il recapito di bollette di migliaia di euro che mettono i cittadini in una situazione di impossibilità a pagare, rileva con preoccupazione che «in questi anni non si è visto alcun intervento da parte dei gruppi politici di opposizione (FDI-PD-liste civiche, etc..etc..) nel contestare questo massiccio invio di fatture in acconto o saldo di ipotetico consumo dell’acqua potabile senza avere fatta lettura dell’attuale e precedente consumo». D’altra parte, l’ipotesi di una esternalizzazione del servizio, al vaglio dell’amministrazione Carianni, porterebbe ad una ulteriore lievitazione dei costi del servizio, costi che andrebbero a gravare sul cittadino, come già accaduto in anni non lontani con altre amministrazioni. L’aumento della densità urbanistica del territorio e l’obsolescenza dei contatori, non ammodernati da anni e privi di un aggiornato censimento, contribuiscono a rendere più complessa la problematica, in aggiunta al fatto che, allo stato attuale, manca un organico adeguato a intervenire sia sul fronte operativo del censimento, dell’accertamento e dei controlli esterni, sia sul piano tecnico-amministrativo dell’organizzazione strategica e finanziaria. Dall’analisi condotta dal tributarista risulta urgente una chiara presa di posizione da parte delle forze politiche presenti sul territorio unitamente ad una improcrastinabile specifica azione amministrativa da parte della giunta Carianni, con un preventivo atto di annullamento di tutte le bollette errate o riferite a contatori obsoleti e, parimenti, di avviare una serie rimodulazione di tutti gli aspetti tecnici, finanziari, amministrativi e logistici del servizio in questione con una necessaria implementazione dell’organico qualificato attraverso una scrupolosa e ragionata operazione di reclutamento interno fondata sulla base delle qualifiche e delle mansioni di ogni operatore, in modo da garantire un efficiente ed obiettivo espletamento del servizio.

Salvo Sequenzia