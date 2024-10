Il campo sportivo di Floridia, il sindaco: nessun nuovo finanziamento

Non ha perso tempo il sindaco di Floridia, Marco Carianni, a replicare alla nota del deputato all'Ars di Fdi, Carlo Auteri, sul decreto firmato dall'assessorato al Turismo per il campo sportivo 'Santuzzo'. "Lo sapevamo già da due settimane di questo decreto, che non è altro che il ribasso d'asta, quindi nessun nuovo finanziamento per rifare il campo sportivo. Il progetto già finanziato nel 2017 ha subito negli anni un rincaro di 800 mila euro, compresa la struttura del tensostico. L'amministrazione di Floridia metterà per il completamento del campo fondi per 600 mila euro. Si tratta di due lotti per lo stadio, il primo di 525 mila euro ed il secondo di 352. Il campo dovrà essere completato entro il 2025." Carianni ha detto pure che sono stati tanti i viaggi a Palermo fatti assieme al parlamentare Tiziano Spada per incontrare il direttore generale dell'assessorato al Turismo". Il sindaco di Floridia per puntualizzare la vicenda del campo sportivo, ha approntato una diretta Facebbok. Senza mai citare, però, il nome dell'esponente di Fratelli d'Italia ha detto: "Ci sono persone che sono già in campagna elettorale, io debbo occuparmi quotidianamente dei problemi reali della gente".