Calcio, l'avventura di Walter Zenga a Siracusa: "Non è solo un'operazione di marketing"

"Mia figlia Samira è nata a Palermo. La Sicilia fa parte della mia famiglia". Lo ha dichiarato Walter Zenga presentato oggi a Siracusa come nuovo club manager e brand ambassador del Siracusa Calcio, formazione che milita nel girone I

del campionato di Serie D. "Se avessimo voluto fare solo un'operazione di marketing avremmo preso un attore o un social media. Il problema è sapere vedere le cose con una visione. Serve farsi trovare preparati" ha aggiunto commentando il suo nuovo ruolo all'interno della società aretusea. "Siracusa la conoscevo già perché quando allenavo a Catania, spesso, il lunedì venivamo io e mia moglie in macchina. Dopo la partita da allenatore sei veramente cotto e Siracusa è abbastanza vicina. Ho trovato una città bellissima, vivibile. Qui respiri la storia" ha detto l'ex portiere dell'Inter e della Nazionale. "Non andrò mai sopra nessuno, perché il mio ruolo è ben definito e ben diverso. Se qualcuno vorrà chiedermi qualcosa dirò la mia da fuori e non è neanche male perché quando si sta fuori, si vedono le cose da lontano, magari si vedono con una prospettiva differente. Poi le decisioni verranno prese dal presidente, dal direttore, dal direttore generale e ripeto l'allenatore fa le sue scelte" ha aggiunto il nuovo club manager del Siracusa.