Comitato Pro ospedale di Castrovillari protesta all'Asp di Cosenza

"Vogliamo un ospedale vero". È stato questo il grido delle centinaia di persone accorse alla manifestazione organizzata dal Comitato delle Associazioni per la tutela dell'ospedale di Castrovillari, supportata anche dal consigliere regionale Ferdinando Laghi, davanti alla sede dell'Asp di Cosenza. I manifestanti hanno lamentato il progressivo peggioramento dell'offerta sanitaria, "determinato - hanno detto -dall'inadeguatezza e dalla disomogeneità territoriale degli interventi posti in essere dall'Asp di Cosenza". Dopo il presidio, lo stesso Laghi, insieme ai rappresentanti delle associazioni presenti, sono saliti in direzione per un colloquio con i dirigenti dell'Asp.