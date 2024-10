Un grande Messina fa tremare il 'Provinciale', il Trapani coglie il pari al 95'

Il sogno del Messina si infrange in pieno recupero. Perchè il Trapani agguanta il pareggio al 95'. E' finito 1 - 1 il derby di Sicilia di serie C . I padroni di casa sono stati al di sotto delle loro forzee lo dimostra il fatto che per 70 minuti hanno giocato con l'uomo in più sul campo. Ottima la performance degli uomini di Modica che al 22' rimangono in inferiorità numerica, perchè Anzelmo rimedia il secondo giallo. Il Messina visto stasera al 'Provinciale' gioca col vento in poppa. Poi può contare sullo scatenato Anatriello che tra la fine del primo e del secondo tempo, timbra la traversa. Ed è lo stesso Anatriello al 48' a finalizzare una ripartenza. Il Messina amministra il vantaggio fino al termine dei regolamentari. Ma il Trapani si salva al 95, quando Udoh realizza per i granata il gol del pareggio.