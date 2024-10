Banco alimentare, raccolta a Catania, Ragusa e Siracusa

Manca poco più di un mese alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA) che si terrà in tutta Italia sabato 16 novembre 2024 e c’è già un gran fermento per questo evento che raccoglie, ogni anno, volontari di tutte le età e che verrà presentata ufficialmente a Milano lunedì 14 ottobre 2024 da Giovanni Bruno, Presidente Fondazione Banco Alimentare. Insieme a lui dialogherà il poeta Davide Rondoni. Sono previsti i contributi di S.E. Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, Stefano Arduini, direttore responsabile Vita.it, Gigi De Palo, Presidente Fondazione per la Natalità, ed Elisabetta Soglio, responsabile Buone Notizie Corriere della Sera.

Sarà possibile seguire la presentazione anche in Sicilia. Sono tre gli appuntamenti organizzati da Banco Alimentare della Sicilia ODV, tutti con ingresso libero:

Catania, Nuovo Teatro Sipario Blu, largo Ventorino 1 ore 20.00;Siracusa, via Emocrate 70, Ragusa, via Beata Maria Schininà 3 ore 20.30

A Catania sarà presente Pietro Maugeri, presidente Banco Alimentare della Sicilia ODV. A Siracusa Franco Silvestro, referente territoriale e Fabio Prestia, referente Colletta. A Ragusa sarà Enrico Giordano, responsabile territoriale, a fare da padrone di casa.