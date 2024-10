Bagno di sangue sulla strada Palermo - Sciacca: 3 morti

Tre persone sono morte in un incidente stradale sulla Palermo-Sciacca e tre bambini sono rimasti feriti e trasportati in codice rosso all'ospedale. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La statale è stata chiusa al traffico.

In base alla prima ricostruzione lo scontro è avvenuto tra due vetture. Un impatto violento che ha distrutto e fatto cappottare una delle automobili incidentate. L’intervenuto dei i sanitari del 118 è stato rapido e subito è stato inviato anche l’elisoccorso per trasportare i bambini feriti all’ospedale Di Cristina. I vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a estrarre i corpi dall’abitacolo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.

Lo scontro è avvenuto al chilometro 13 tra una Mercedes classe C con a bordo una famiglia tunisina e una Toyota Rav con a bordo un palermitano. Nella Mercedes che veniva da Agrigento in direzione Palermo erano a bordo marito di 44 anni, e la moglie di 42 morti sul colpo. Con loro i tre figli di 4, 6 e 8 anni portati in ospedale in codice rosso. Nella Toyota un palermitano di 51 anni anche lui morto sul colpo.

Le vittime dell'incidente sono il palermitano Riccardo Pardi, di 51 anni, e i coniugi tunisini Walid Moussa di 42 anni e la moglie Zina Koski Moussa di 44 anni. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, ma per i due genitori e il palermitano non c'è stato nulla da fare. Le tre vittime sono morte sul colpo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per estrarre i loro corpi, rimasti incastrati nelle lamiere dell'auto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La famiglia tunisina abitava in provincia di Agrigento. Le indagini sono condotte dai carabinieri.