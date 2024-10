Maltratta ex compagna e le estorce denaro: preso ad Avola, è in carcere

I carabinieri della stazione di Avola (Siracusa) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un pregiudicato di 49 anni gravemente indiziato di maltrattamenti, rapina ed estorsione commessi nei confronti della ex compagna. L'uomo, con diversi precedenti per estorsione e furto e sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, negli ultimi mesi "ha ripetuto atti violenti nei confronti della ex, anche in presenza dei figli minori, ingiuriandola, minacciandola di morte e aggredendola fisicamente. In una circostanza l'ha aggredita, le ha sottratto con violenza il ciclomotore chiedendole denaro per restituirglielo". L'attività investigativa partita dalla denuncia della vittima hanno consentito l'emissione della misura cautelare a carico del 49enne. L'uomo è stato trasferito al carcere "Cavadonna" di Siracusa.