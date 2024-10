Controlli interforze alla Borgata di Siracusa: sanzionati 4 locali

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato, coadiuvata da personale della Polizia Municipale, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona della Borgata di Siracusa mirato a persone, veicoli ed esercizi commerciali.

Il servizio, svolto da personale delle Volanti, della Divisione PAS e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, coadiuvati da personale della Polizia Municipale – Sezione Annona e personale Medico SIAN (Asp), si è svolto in Piazza Euripide e in Via Cuma.

Nel corso dell’operazione, sono stati controllati 6 esercizi commerciali, 4 dei quali sono stati sanzionati per un ammontare di 1.122 euro (3 per occupazione abusiva del suolo pubblico ed uno per impianti pubblicitari privi di autorizzazione).

Inoltre, sono state elevate 5 sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, in particolare: 2 per mancanza di copertura assicurativa, 1 per guida senza patente perché mai conseguita, 1 per guida con apparecchio radio telefonico in mano e 1 sequestro amministrativo per autovettura in stato di abbandono.

Nel complesso, le sanzioni ammontano a 6.950 euro.

Nel corso del servizio, sono state identificate 93 persone e controllati 32 veicoli.

Poi in serata, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale hanno effettuato dei controlli nei luoghi di ritrovo dei giovani, a fine di garantire maggiore sicurezza nel corso del fine settimana. Nella circostanza sono stati controllati 16 veicoli, identificate 26 persone ed elevata una sanzione amministrativa.