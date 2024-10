Stalking a Favara, il Tar annulla 'ammonimento' del Questore di Agrigento

I giudici del Tar di Palermo hanno annullato un provvedimento di ammonimento del questore di Agrigento ai danni di un uomo che era stato denunciato dalla ex compagna per stalking ai carabinieri di Favara. Il questore aveva ammonito l'uomo invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, astenendosi da ogni forma di molestia, pressione o minaccia, avvisandolo che se avesse mantenuto comportamenti analoghi sarebbe stato denunciato. Contro questo provvedimento l'indagato ha presentato un ricorso ai giudici amministrativi, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza. La denuncia era scattata sulla base del racconto della presunta vittima che aveva prodotto anche certificazioni mediche dalle quali sarebbe emersa un'aggressione nei suoi confronti. I legali hanno contestato il provvedimento anche perché è stato adottato dal questore senza l'audizione dell'uomo ammonito, cosa che è espressamente prevista dalla legge, e poi anche perché non ci sarebbero stati i presupposti per adottare l'ammonimento. Gli avvocati hanno anche acquisito gli atti giudiziari redatti dai carabinieri della tenenza di Favara.