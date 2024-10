Giro di vite sui tributi a Floridia, tutti i bar in regola con la tassa del 2023

Giro di vite a Floridia per la riscossione dei tributi. Severità, ma anche disponibilità, da parte dell'amministrazione Carianni, nella riscossione della tassa sull'acqua. Secondo quanto si apprende, tutti i bar del paese, eccetto uno, hanno provveduto a pagare il canone dell'acqua che riguarda il 2023. Per il pregresso il Comune di Floridia ha concesso la dilazione nei pagamenti .I morosi per gli anni antecedenti al 2023, pagheranno con una serie di dilazioni. Non potranno, però, fare come nel passato che i tributi erano diventati un optional. Coloro che non pagheranno tre rate, accordate dall'ufficio Tributi, rischia la chiusura del contatore. Oltre l'acqua, l'amministrazione di Floridia ha già avviato una campagna di riscossione per quanto riguarda il mercato settimanale del sabato. Il 70 per cento degli ambulanti ha già pagato il suolo pubblico. Gli irriducibili debbono pagare ancora il 30%.