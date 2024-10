A Siracusa match clou tra Siracusa e Reggina, Turati: "Dobbiamo spingere forte"

Si va verso il tutto esaurito per la partita di cartello della sesta di campionato di serie D. Il Siracusa domani al 'De Simone' (inizio ore 15) ospita la Reggina. Nessuno delle due formazioni può permettersi il lusso di perdere punti, tantomeno gli azzurri sempre più motivati a rincorrere la capolista Scafatese. Nelle ultime ore è cacci al biglietto d'ingresso allo stadio, come se fosse la gara decisiva.

"Sicuramente quella di domani sarà una partita bellissima - dice alla vigilia l'allenatore del Siracusa, Marco Turati - Conosciamo la difficoltà dell'incontro, ma ogni singolo calciatore e allenatore gode a giocare queste partite. Ci siamo preparati bene e sarà una gara combattuta. Ognuno di noi vuole guadagnare punti. Credo - aggiunge il tecnico - che il fattore emotivo sia abbastanza importante. Da ex calciatore dico che di fronte a queste partite mi galvanizzavo molto e spero che la mia squadra faccia lo stesso. Rispettiamo la Reggina perchè è una squadra con molti giocatori forti, ne ha 28 e sono tutti di serie D, C e forse di categoria superiore. Voglio che il Siracusa provi a dominare gli avversari e sapere quando è il momento giusto per colpirli, ma sapere anche quando difenderci. Inutile nascondere che sia noi che la Reggina ci giochiamo molto. Rispetteremo l'avversario, ma vogliamo spingere forte e vogliamo dimostrare tutto il nostro valore".

Sul fonte opposto, così il tecnico amaranto, Pergolizzi: " Il Siracusa è una squadra che sa interscambiarsi con i ruoli, attacca con tanti uomini e cercherà come noi di mettere in evidenza il proprio sistema di gioco e la qualità dei singoli - dice il tecnico a City Now - E’ una gara importante, siamo alla sesta, ma ne mancano tantissime. Per noi è un esame per capire quello che possiamo dare in questo momento, sono convinto che possiamo fare una buona partita. Alla distanza usciremo. Ultima spiaggia? Sono sicuro che faremo la nostra partita, ogni gara è difficile, quella di Siracusa come quella con il Licata".

L’unico assente nelle file della Reggina sarà Porcino che speriamo di recuperare mercoledi.

"L’esperienza che ho accumulato come allenatore mi permette di leggere le situazioni. Questa piazza è importante - conclude Pergolizzi - ma vorrei far capire che pur essendo serie D è un campionato difficile. Io devo vivere di quello che vedo e non di quello che sento. Devo essere bravo a tirare fuori il meglio da ogni calciatore. La nostra condizione fisica è ottima, stiamo benissimo, corriamo tanto, forse sarebbe preferibile correre meglio“.