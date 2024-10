Catania convincente alla terza vittoria di fila: in mezz'ora due gol all'Altamura

Il Catania col passo di una grande, in soli sette minuti del primo parziale, liquida la pratica Altamura. Due gol e poi ad amministrare saggiamente il doppio vantaggio. Il punto di penalizzazione inflitto dalla Lega in settimana, è servito a galvanizzare, squadra, tecnico e gli stessi tifosi, oggi in tanti sugli spalti del 'Massimino'. Al di là dei tre punti conquistati, questa volta il Catania ha convinto. I rossazzurri passano in vantaggio dopo appena 24 minuti dal fischio iniziale. Jimenez calcia alla destra di Pane che respinge il tiro, la palla è ancora lì e Carpani interviene come un falco insaccando. Esplode il ‘Massimino’.

L’Altamura prova timidamente a reagire ma il Catania concede il bis. E' il 31′ sono ancora i rossazzurri a trovare la via della rete. Jimenez recupera palla, l’Altamura protesta per un presunto fallo ma l’arbitro lascia correre, servizio per Inglese che entra in area, prende la mira e non lascia scampo a Pane calciando con precisione. Gli ospiti tentano di rientrare in partita, Leonetti e compagni però fanno ben poco per impensierire la difesa del Catania.

Il secondo tempo parte con ritmi elevati. L'Altamura ci prova con Franco con un sinistro velenoso dai 35 metri respinto in angolo da Adamonis (67′). Montalto, subentrato ad Inglese da una decina di minuti, riceve palla dopo che i biancorossi perdono la sfera, ma l’ex attaccante della Casertana calcia completamente fuori bersaglio anzichè servire il compagno libero. Nel finale Montalto serve D’Andrea in contropiede, devia in corner De Santis (87′) e Pane si mette in evidenza con un ottimo intervento, smanacciando il cross insidioso di Anastasio (88′). Per il Catania è la terza vittoria di fila.