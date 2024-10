Manovra, Giorgetti ai Ministri: "Diminuite le spese o dovrò fare il cattivo'

Giorgetti avverte i ministri: "Bisogna fare sacrifici e rinunciare a qualche programma, altrimenti dovrò fare la parte del cattivo e provvedere". Poi assicura che nella manovra "non ci saranno ulteriori tasse. Il taglio del cuneo che tutti giudicavano impossibile o provvisorio diventerà strutturale" e annuncia un trattamento "migliore" sulle spese per i figli. Meloni: 'quella delle tasse per tutti è un'altra fake new sperché lei ha visto che questo governo le tasse le abbassa'.

Secondo fonti di maggioranza, ammonterebbe a circa 3 miliardi l'obiettivo di spending review a cui il governo punta per reperire risorse utili alla manovra 2025. Il leader degli industriali Orsini chiede investimenti strutturali e rilancia sul nucleare: "Abbiamo chiesto che venga messa in legge di bilancio perché è il primo sintomo che il Paese investa in una tecnologia di terza e quarta generazione".