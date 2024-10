Affonda una barca a Portopalo, i pescatori la riportano in superficie

È davvero una storia toccante e piena di solidarietà. Il recupero della barca di Carmelo Cannarella, grazie alla collaborazione tra i Vigili del Fuoco e i pescatori del paese, dimostra quanto la comunità possa essere potente quando si unisce. La solidarietà e il lavoro di squadra sono valori fondamentali, soprattutto in situazioni di difficoltà. Questa vicenda non solo evidenzia la forza della volontà umana, ma anche quanto possa essere emozionante e gratificante vedere una comunità che si sostiene a vicenda per superare sfide apparentemente insormontabili. Il peschereccio che aveva delle falle, è colato a picco, ma i pescatori ed i vigili del fuoco lo hanno riportato in superficie