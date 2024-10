Il Siracusa vince di rigore, la Reggina gioca alla pari ma non riesce a recuperare (FOTO)

Le attese della vigilia non sono state disattese. Tra Siracusa e Reggina è stata una bella partita. Combattuta e maschia fino ai sei minuti di recupero. L'hanno spuntata gli azzurri sostenuti da oltre 4.500 spettatori che hanno incitato la formazione di Marco Turati fino all'ultimo istante. Il Siracusa vince di rigore, alla Reggina rimane l'amarezza di non essere riuscita a riequilibrare le sorti del confronto, pur avendo una buona occasione nella ripresa, ma la sfera si è stampata sul palo esterno. Poi una bella parata di Iovine ha salvato il vantaggio dei padroni di casa.

La gara è stata dai due volti. Nel primo quarto d'ora, più Reggina e meno Siracusa. Perdichizzi puntava sulla forza fisica degli amaranto, oggi in maglia bianca, ma gli azzurri di casa hanno avuto in Sush un baluardo nella retroguardia. Col trascorrere dei minuti è venuto fuori il vero volto del Siracusa. Possesso palla ed affondo sulle fasce con Di Paolo a destra e Convitto sull'altra sponda. Gli ospiti accusano gli sforzi dei primi minuti ed il Siracusa prende il controollo del campo. Su calcio d'angolo battuto dagli azzurri c'è un netto fallo di mano in area della Reggina. L'arbitro indica il dischetto, sotto la curva Anna. Dagli undici metri Maggio non sbaglia, spiazzando il portiere Martinez che riesce però a toccare il pallone. Il 'De Simone' esplode di gioia. Siamo al 25 esimo.

La ripresa si apre con un'occasione per il Siracusa. Al 47' sugli sviluppi di una punizione da centrocampo, Convitto supera Bonacchi in dribbling, destro potente ma poco preciso, pallone sopra la traversa.

All'80' palla d'oro per i calabresi. Sponda di testa di Dall'Oglio su traversone di Urso, Ragusa in spaccata e palla sul palo. E' l'unico brivido della gara per il Siracusa. La curva Anna fa festa per una vittoria sofferta, ma meritata. Delusione per i 300 tifosi al seguito degli amaranto.

(FOTOSERVIZIO DI VALENTINO CILMI)