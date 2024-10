Acli Ragusa, la vittoriese Mariangela D'Agosta riconfermata presidente provinciale

La vittoriese Mariangela D’Agosta è stata riconfermata per il quadriennio 2024-2028 presidente provinciale delle Acli. L’elezione a conclusione del XXVIII congresso provinciale sul tema “Il coraggio della pace” tenutosi nella sala conferenze dell’associazione in via Sant’Anna a Ragusa nel corso del quale sono stati nominati i consiglieri provinciali oltre ai delegati al congresso regionale e nazionale. Sono intervenuti il vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e il sindaco Peppe Cassì. A presiedere il congresso il presidente nazionale del Caf, Stefano Parisi. Presente il segretario nazionale Fap, Rosario Cavallo, che è anche vicepresidente vicario delle Acli di Ragusa. I consiglieri provinciali eletti sono: Anna Aprile, Attilio Mauro Calabrese, Martina Cavallo, Emanuele Distefano, Egizia Filoramo, Nunzio Bruno, Carmen Cascone, Barbara Filoramo e Dario Stracquadaini. I delegati al congresso regionale: Nunzio Bruno, Ottorino Iapichino, Gabriele Occhipinti, Rosario Cavallo, Mariangela D’Agosta, Giuseppe Miracula, Antonella Occhipinti e Fabiola Tidona. Delegati al congresso nazionale, invece, Mariangela D’Agosta, Fabiola Tidona, Rosario Cavallo e Giuseppe Miracula.

Nella foto, da sinistra: Fabiola Tidona, Mariangela D'Agosta, Rosario Cavallo e il vescovo di Ragusa, La Placa.