Letojanni, gli trovano il 'fumo' e foglio della contabilità: ai domiciliari

Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Letojanni, nel Messinese, un 41enne, già noto alle forze dell'ordine anche per reati specifici. Nella sua abitazione i militari hanno trovato e sequestrato circa 300 grammi di marijuana e quasi 130 grammi di hashish, contenuti in barattoli di vetro nascosti in un pensile della cucina. Altre 4 dosi di marijuana, invece, erano già pronte per la vendita mentre circa 10 grammi di hashish erano sparsi sul tavolo. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento dello stupefacente e a un foglio con alcuni nomi, verosimilmente riconducibili a consumatori di droghe, e per ognuno somme da pagare. La droga è stata consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Il 41enne, invece, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.