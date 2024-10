Nuovo ospedale di Siracusa, interrogazione di Scerra (M5s) al Ministro

“E' arrivato il momento di fornire certezze sulla realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Ho depositato un'interrogazione urgente al Ministro della Salute ed al Ministro dell'Economia per risolvere gli attuali dubbi, legati fondamentalmente alla disponibilità di tutte le somme necessarie, ai tempi di realizzazione della struttura ed alla qualifica del nuovo ospedale come Dea di II Livello ovvero il massimo dell'offerta sanitaria possibile in Sicilia”. Così il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, che segue con costanza la vicenda, sin dall'applicazione del metodo commissariale per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa.

“Servono indicazioni precise, oggi come mai prima, per sottrarre al gioco delle dichiarazioni incrociate passaggi decisivi come, in particolare, la disponibilità delle risorse necessarie: ecco perché chiarire quali ed in quali termini sono effettivamente utilizzabili per il nuovo ospedale di Siracusa”, puntualizza l'esponente Cinquestelle.

Lo scorso febbraio, il presidente della Regione Siciliana confermava che l’opera sarebbe stata finanziata con 200 milioni di euro dell'Accordo di programma siglato con lo Stato nel 2020. Somme provenienti dai fondi ex art. 20 (legge 67/88). "E questa sarebbe la somma concretamente disponibile al momento. Altri 100 milioni avrebbero dovuto essere coperti sempre dall’appena citato fondo, però mancano conferme sull’effettivo stanziamento”, ricorda Scerra.

Inoltre, mancherebbero comunque all'appello ulteriori 72 milioni di euro circa: 47 per i quali mancherebbe l’ok dall’assessorato regionale allo stanziamento da parte dell’Asp, e 27 milioni per i quali la Regione dovrebbe fare un ultimo passaggio.

Insomma, incertezza. “Troppa e tutta attorno una struttura fondamentale che i siracusani attendono da più tempo di quanto sia lecito. Le fumose rassicurazioni dei mesi passati lasciano purtroppo aperti troppi interrogativi. I cittadini meritano, invece, di sapere come stanno esattamente le cose. Per quanto ancora è tollerabile che il nuovo ospedale di Siracusa sia solo un'opera di fantasia?”.