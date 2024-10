Ars, La Vardera lascia Sud chiama Nord e va al Gruppo Misto

Ismaele La Vardera lascia Sud chiama Nord e approda al gruppo Misto. La decisione arriva dopo le dichiarazioni di sabato scorso a Messina del leader del movimento Cateno De Luca. "Tra me e Cateno distanze siderali. Farò la mia traversata nel deserto. Non andrò in nessun partito di maggioranza, vado al gruppo misto", dice La Vardera che ringrazia il movimento e Cateno De Luca, ma "è giunto il momento che le nostre strade, almeno per il momento, si dividano". "Sabato scorso ho capito quali sono i rapporti con il leader di Sud chiama Nord - dice ancora La Vardera -: niente dialogo e senza averne parlato prima, ha deciso con tutta la deputazione rimasta di tracciare il futuro del partito. Come potrei non tenere conto delle affermazioni di Cateno: noi che oggi attacchiamo il governo regionale siamo pronti domani sederci con i partiti che oggi lo sostengono? E avrei detto lo stesso se al fianco di Schifani ci fossero stati il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle". "Sono stato accusato di aver frainteso le parole di De Luca - prosegue -, ma riascoltando lui e anche le affermazioni di Francesco Gallo, parlamentare a Roma, non vedo altra interpretazione a quella che ho dato io e anche i vari giornali. Per questo motivo, con un pizzico di commozione e affetto ho deciso di lasciare Sud chiama nord e andare al gruppo Misto. Ringrazio i validi collaboratori del gruppo, Cateno e tutti miei colleghi deputati".