Si alza il sipario a Priolo: domani al via il Festival internazionale del balletto

Si rinnova l'appuntamento con il Festival Internazionale del Balletto, che quest'anno celebra la sua trentatreesima edizione, un traguardo significativo che attesta il successo e la notorietà della manifestazione.

Riconosciuto per la sua elevata qualità artistica, il festival rappresenta un'opportunità unica per esprimere emozioni e sentimenti attraverso il linguaggio universale della danza, un'arte in continua evoluzione che riflette i cambiamenti sociali.

Il Teatro Comunale di Priolo Gargallo ospiterà sei serate e una matinée dedicata alle scuole, con il seguente programma:

• 15 ottobre: apertura dell’edizione 2024 con il suggestivo spettacolo "TRAVIATA" della

Compagnia ARTEMIS DANZA. Questa reinterpretazione innovativa del celebre dramma di Violetta combina danza e teatro, esplorando il conflitto tra desideri individuali e norme sociali.

• 19 ottobre: presentazione della compagnia internazionale SIBIU BALLET THEATER, con "SERATA ROMANTICA", gala dedicato alla musica di Tchaikovsky che promette di incantare il pubblico con eleganza e intensa espressione artistica.

• 26 ottobre: "TANGO INCANTO" della compagnia italo-argentina RAICES PORTENAS. Due coppie di ballerini daranno vita all’intensità del tango, raccontando storie d’amore e desiderio attraverso movimenti appassionati.

• 27 ottobre: la compagnia siciliana OCRAM DANCE MOVEMENT, diretta da Marco Laudani e Claudio Scalia, presenterà "PLUS ULTRA - OLTRE IL MITO", un'opera che esplora le figure di Icaro e Achille, simboli di forza e determinazione.

• 9 novembre: la Compagnia FABULA SALTICA porterà in scena il duetto "TIMELESS PASSION", ispirato a “Il Bacio” di Auguste Rodin, seguito da "ROSSINI RELOADED", un energico pezzo di gruppo dedicato al grande compositore.

• 17 novembre: chiusura del festival con "OMAGGIO A ROSSINI" della compagnia

SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET, un tributo alla figura di Gioachino Rossini con coreografie e regia di Mauro Astolfi.

Quest'ultimo spettacolo sarà ripetuto lunedì 18 novembre, alle 10.30, e sarà riservato alle scuole.

“Siamo orgogliosi – commenta il sindaco Pippo Gianni – che il nostro Teatro Comunale sia stato scelto per ospitare questa rassegna. Un programma ricchissimo e di qualità, per rendere omaggio ad una disciplina straordinaria come la danza, che è sentimento e poesia, ma anche vigore ed energia”.

Inizio spettacoli ore 20.30, domenica ore 18.30.

Il biglietto d’ingresso sarà di soli 5 euro.