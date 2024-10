Modica, studenti dell'Istituto "Principi Grimaldi" in Turchia per il progetto Erasmus+

Con la ripresa dell’attività scolastica ripartono anche le mobilità Erasmus+, fiore all’occhiello dell’offerta formativa dell’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica. Quattro studenti di differenti indirizzi dell'istituto professionale modicano hanno appena partecipato alla prima mobilità del progetto Erasmus+ “Promoting healthy lifestyle for Zoomers (Generation Z) and Alpha Generation with the help of ICT tools” in Turchia nella città di Kayseri, capoluogo dell’omonima provincia dell’Anatolia Centrale. Dal 28 settembre al 5 ottobre 2024 gli studenti, accompagnati dai docenti Gianluca Sasso e Marina Tidona, hanno vissuto, insieme ad altri studenti dei paesi partner provenienti dall’Ungheria e dalla Grecia, un’esperienza formativa entusiasmante e coinvolgente che ha permesso loro di approfondire le tematiche inerenti al progetto e non solo.