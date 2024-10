Lavori ad Avola alla rete viaria, interventi notturni in via Siracusa

Proseguono i lavori stradali ad Avola con la riqualificazione di via Siracusa, uno degli ingressi principali della città. Scarificazione e successiva messa in opera sono state eseguite in orario notturno per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione stradale e rientrano nell’ambito di un piano di interventi significativi per migliorare le infrastrutture cittadine. Non solo fondi Pnrr ma anche importanti investimenti energetici che consentiranno il potenziamento dei servizi elettrici nelle abitazioni avolesi, con importanti accordi dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rossana Cannata che coinvolgono tutti i quartieri e ripristino nelle intere carreggiate. Sono recenti gli interventi anche nelle contrade come la riqualificazione delle strade periferiche in contrada Mammanelli e via Santa Venericchia, contrada Palma, nonché la creazione di nuovi parcheggi e spazi pedonali per migliorare la fruibilità delle aree scolastiche e del centro storico, il nuovo cantiere nella scuola Sacro cuore e così via. “Siamo costantemente impegnati a garantire lavori che rispettano i più alti standard di sicurezza e qualità - ha dichiarato il sindaco Rossana Cannata -. Il completamento di questo intervento dimostra anche la nostra attenzione nel potenziare la rete viaria cittadina senza interferire con il traffico quotidiano e i servizi dei commercianti. La politica del fare per una città più tecnologica e che interviene in tutte zone, quartieri, contrade, scuole e spazi pubblici della città”