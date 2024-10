Reagì all'arresto del figlio a Francofonte: finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno associato al carcere “Cavadonna” di Siracusa, in esecuzione della sospensione cautelativa della misura alternativa degli arresti domiciliari emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, il 44enne pluripregiudicato per reati contro la persona e in materia di armi, che, pochi giorni fa, già detenuto domiciliare, era stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di munizioni poiché teneva occultati nel bagno dell’abitazione 25 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un proiettile. L’uomo, nella circostanza, era stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale poiché, ricevuta la notizia dell’arresto del figlio 25enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aveva dato in escandescenze inveendo contro i Carabinieri.