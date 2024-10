Acireale, la giunta approva il progetto per rifunzionalizzazione del Commissariato

Potranno presto essere avviati i lavori per la rifunzionalizzazione del secondo piano dell'immobile comunale sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza in Corso Umberto.

A seguito di crollo del controsoffitto in uno degli ambienti, l'intero 2^ piano dell'immobile è stato dichiarato non utilizzabile a tutela e salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità.

La Giunta nei giorni scorsi, visto il parere favorevole della Soprintendenza di Catania, ha approvato il progetto esecutivo denominato “Lavori di manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione del 2° piano dell'immobile comunale sede del Commissariato Pubblica Sicurezza sito nel Corso Umberto – Acireale (CT)” redatto dal libero professionista ing. Matteo Provenzano, dell’importo complessivo di € 242.500,00.

“E’ un intervento necessario e urgente, in un immobile comunale che ospita il Commissariato, presidio fondamentale per la Città e per i nostri concittadini,- sottolinea il sindaco Roberto Barbagallo-. Il progetto di messa in sicurezza dell’immobile, già inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche, considerata la rilevanza e l’attenzione dell’onorevole Nicola D’Agostino, nel 2024 è stato interamente finanziato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità”.

Il progetto è coperto dai “Contributi per interventi di riqualificazione urbana, di manutenzione straordinaria e d'investimento" del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

“Arriviamo finalmente alla definizione dell’iter progettuale e andiamo in gara per riconsegnare locali adeguati al lavoro che svolge per la nostra comunità la Polizia di Stato diretta dal dr Cicero, che con un lavoro quotidiano “ai nostri fianchi” ci ha compulsato fino a raggiungere il risultato programmato. Purtroppo lungaggini burocratiche hanno ritardato la procedura. Un grazie va al Presidente Schifani, che ci ha permesso di ottenere il finanziamento”, dichiara il deputato regionale Nicola D’Agostino.

“Andremo avanti speditamente per affidare i lavori entro la fine dell’anno. Questo intervento consentirà di rendere agibile il secondo piano del Commissariato e successivamente di dar seguito agli interventi di ottimizzazione dell’impiantistica già avviati e che, a seguito del crollo, è stato necessario sospendere, - comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Salvo Licciardello-. Ringraziamo per la comprensione il personale della Polizia di Stato e il dirigente Tito Cicero, che hanno dovuto sopportare non pochi disservizi. Pertanto contiamo al più presto di rendere i locali idonei alla loro necessità di servizio".