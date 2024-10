Musica e teatro, Diodato arriva in Sicilia: tappe a Palermo e Catania

Dopo il successo delle date estive in alcune delle location più suggestive della penisola e della data zero al Teatro Moderno di Grosseto, Diodato dal Teatro Petruzzelli di Bari ha dato ufficialmente inizio al suo tour - prodotto e organizzato da Magellano Concerti - che lo porterà per la prima volta a esibirsi sui palchi dei principali teatri italiani con ventuno intensi show, di cui diciassette già sold out.

Tra questi, due gli appuntamenti in Sicilia organizzati da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita: il 23 Ottobre al Teatro Golden di Palermo (in collaborazione con Gomad Concerti, evento sold out ) e il 24 Ottobre al Teatro Metropolitan di Catania.

Gli ultimi biglietti, disponibili per la sola data di Catania, sono acquistabili su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali.