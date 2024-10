Basket maschile, Virtus Ragusa al PalaPadua contro Vicenza: Recupido chiede aiuto ai tifosi

Una sfida di rara importanza è quella che attende, domani sera, la Virtus Ragusa. Nella quinta giornata della Serie B Old Wild West arriva al PalaPadua la Civitus Vicenza, reduce dal primo successo stagionale (sulla Virtus Imola). La formazione di coach Recupido, reduce dal k.o. con l’altra Imola, l’Andrea Costa, ha bisogno di muovere la classifica dopo 4 sconfitte: “E’ l’ennesima partita ravvicinata, con poco tempo per prepararla e recuperare le energie - dice l’allenatore -. Ma ci stiamo temprando. Ho visto alcuni importanti miglioramenti nella partita di sabato scorso, spero che mercoledì ne mostreremo degli altri. Però comincia a essere importante fare punti, risalire la classifica e non attardarsi troppo. Abbiamo pagato lo scotto del nuovo campionato e preso consapevolezza della fisicità che ci attende. Credo che ci faremo trovare pronti: domani sarà una bella battaglia”.

Vicenza ha ritrovato continuità negli allenamenti e grazie alla difesa è riuscita a strappare la prima vittoria della stagione. La squadra di coach Ghirelli conta su alcuni tasselli fondamentali come Mattia Da Campo (fin qui uno dei giocatori più utilizzati del Girone A, con quasi 33’ di impiego a partita), Gian Paolo Almansi e Federico Ucles: entrambi scollinano la doppia cifra e sono i migliori realizzatori della squadra. Occhio a capitan Gasparin e alla stazza di Curtis Nwuouchoa. Ragusa manderà fra i dodici lo sloveno Kosic, nonostante i pochi allenamenti nelle gambe: “E’ un giocatore di categoria, con talento e buona personalità - dice coach Recupido - Ma è anche un atleta serio e professionale, un bravissimo ragazzo. Ci darà una mano e arricchisce il parco esterni dove in questo avvio di stagione abbiamo avuto le rotazioni limitate”.

L’ultimo appello di Recupido è al pubblico: “Invitiamo i tifosi a seguirci, il loro apporto è fondamentale: in questi momenti di difficoltà devono sostenerci e avere pazienza, dobbiamo ancora trovare fluidità di gioco, sicurezza in difesa, sono percorsi che necessitano di un po’ di tempo. Ma il supporto della nostra gente mercoledì sarà importantissimo”. La partita si giocherà alle 20 al PalaPadua e sarà arbitrata dai signori Faro (Tivoli) e Rosato (Roma). La gara sarà trasmessa per gli abbonati anche sul sito LNP Pass.