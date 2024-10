Scicli, 25.000 euro per lavori urgenti alla Fornace Penna

"Lavori urgenti alla fornace di contrada Pisciotto, a Sampieri. Il dirigente generale dell'assessorato regionale ai Beni Culturali emanerà nelle prossime ore il decreto di finanziamento per la concessione della somma di 25 mila euro per i lavori urgenti di messa in sicurezza delle tre finestre bifore del terzo livello la cui colonnina centrale si è assottigliata a tal punto da essere ridotta a pochissimi centimetri quadrati. Un suo crollo provocherebbe un effetto a catena con danni strutturali irreparabili per la struttura”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate commenta l’interlocuzione avuta nella giornata di lunedì con il dipartimento regionale dei Beni culturali circa i fondi che serviranno ad intervenire immediatamente prima che il maltempo invernale spazzi via completamente lo straordinario esempio di archeologia industriale.