Incidente sulla Tangenziale di Catania tra due mezzi pesanti

Incidente intorno alle 5,30 di questa mattina sulla Tangenziale di Catania al chilometro 8, all'altezza del territorio di Misterbianco, sulla carreggiata in direzione Siracusa. A scontrarsi sono stati un mezzo pesante e un veicolo con un carrello che trasportava barche. Dato l'impatto molto forte la carreggiata è stata occupata dai pezzi dei due veicoli. Le operazioni di recupero si sono da poco concluse, l'incidente non ha causato feriti e la circolazione sta riprendendo a scorrere in modo ordinario.