Teatro, al 'Fellini' di Catania in scena "Coppia aperta quasi spalancata"

orna in scena i prossimi 26 e 27 ottobre 2024 al Teatro Fellini di Catania “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Roma, regia di Giovambattista Scidà, con Jessica Ferro, Giulio Marino e Federico Tito Moretti.

Jessica Ferro è risultata vincitrice del primo premio come migliore attrice, nella rassegna nazionale del “Teatro Maurizio Fiorani” di Canale Monterano.

La regia è curata, in modo impeccabile, da Giovanbattista Scidà che, pur mantenendo inalterato il testo originale, lascia la sua impronta artistica con trovate sceniche e coreografiche, impreziosendo il tutto con le musiche del Maestro Federico Tito Moretti. Come lo stesso dichiara: “Questa versione teatrale di “Coppia aperta quasi spalancata”, che mi vede nelle vesti di regista con in scena gli attori Jessica Ferro, Giulio Marino e Federico Moretti, punta molto sul ritmo e sulla caratterizzazione estrema dei personaggi, avvalendosi di trovate sceniche associate a sottolineature musicali che, nel pieno rispetto del testo originario, mirano al coinvolgimento emotivo degli spettatori al fine di ottenere uno spettacolo il più gradevole possibile.”

“Coppia aperta quasi spalancata”, scritto da Dario Fo e Franca Rame, rappresenta uno degli spettacoli più popolari degli anni ‘80 in Italia.

In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposto in ben 30 teatri contemporaneamente.

La trama è presto detta: Antonia (Jessica Ferro) vive una crisi coniugale quando suo marito (Giulio Marino) cerca di convincerla ad accettare la “coppia aperta”. Lui la trascura per via delle numerose relazioni che intrattiene con altre donne e di cui racconta tutto ad Antonia. La loro unione sembra destinata a naufragare quando Antonia, rendendosi conto di essere ancora piacente, assapora l’idea di una nuova vita con un docente universitario (Federico Tito Moretti). L’imprevedibile reazione del marito porterà ad un finale a sorpresa.