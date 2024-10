Ricercato per ricettazione, si consegna alla stazione carabinieri di Lentini

Il cerchio si era stretto attorno ad un uomo di 43 anni destinatario di un ordine di carcerazione per aver riportato una condanna definitiva per il reato di ricettazione.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine perché gravitante in ambienti criminali, nel pomeriggio di domenica scorsa veniva intercettato da un equipaggio della Polizia di Stato a bordo di uno scooter, insieme ad altri tre soggetti, in una via del centro di Lentini. Dopo un breve inseguimento, veniva raggiunto e bloccato dai Poliziotti ma, per l’intervento di un familiare e di altre persone, il quarantatreenne riusciva a liberarsi dalla presa degli Agenti ed a fuggire, dopo aver ingaggiato con questi ultimi un’accesa colluttazione nell’ambito della quale due Poliziotti rimanevano contusi.

Un cugino dell’arrestato, un minore di 17 anni, è stato denunciato per i reati di minaccia, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e favoreggiamento ed un uomo di 26 anni, che era alla guida dello scooter, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

In tale contesto, la Polizia di Stato e i Carabinieri di Lentini ricercavano il fuggitivo e ormai la sua cattura era imminente quando lo stesso decideva di presentarsi spontaneamente, ed in compagnia del suo avvocato, presso la Stazione dei Carabinieri.